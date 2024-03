Paris-Nizza: UAE Team siegt im Mannschaftszeitfahren

Das UAE Team Emirates des deutschen Radprofi Nils Politt hat das Mannschaftszeitfahren auf der dritten Etappe der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Politt und Co. setzten sich in Auxerre über 26,9 km vor Team Jayco AuUla aus Australien und dem US-Team EF Education - Easypost durch. Das Siegerteam benötigte 31:23 Minuten, 15 Sekunden weniger als der erste Verfolger.

Die 82. Austragung des traditionsreichen Rennens endet am kommenden Sonntag in Nizza, wo am 21. Juli auch das große Finale der Tour de France steigt. Auf dem vierten Teilstück am Mittwoch steht die erste Bergetappe der Rundfahrt an. Auf den 183 km von Chalon-sur-Saone zum Mont Brouilly sind ganze sieben Anstiege zu überwinden.