Radprofi Schachmann will die "alten Beine wiederfinden"

Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann sieht sich nach diversen gesundheitlichen Rückschlägen auf einem guten Weg, will sich aber nicht unnötig unter Druck setzen. "Es geht mehr oder weniger darum, meine alten Beine wiederzufinden und ein gutes Gefühl im Rennen zu haben", sagte Schachmann dem SID: "Wir sind jetzt im März, ich bin ein paar Rennen gefahren, bei denen es darum ging, in die Saison zu finden. Der Rest wird sich zeigen."

Inzwischen ist Schachmann wieder fit und arbeitet an seiner Form, zuletzt im Höhentrainingslager in Andorra. Wie weit er von seiner Bestleistung entfernt ist, ist für ihn aber schwer einzuschätzen. "Man kann es einfach nicht so einfach herunterbrechen, wie das glaube ich jeder gerne hätte", sagte Schachmann: "Das, was ich jetzt im Training fahre, ist gut. Aber am Ende zählt das, was nach dem Radrennen für eine Nummer hinter der Platzierung steht."