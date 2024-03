Radsport: 15 Jahre Haft? Ex-Profi angeklagt

Der einstige Radsportler Rohan Dennis sieht sich in seiner australischen Heimat schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Ende Dezember war Hoskins in Adelaide vor ihrem Haus von einem Pick-up-Truck überrollt worden. Am Steuer soll ihr Ehemann Dennis gesessen haben. Die 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus.

Wie australische Medien berichteten, konzentriert sich die Polizei in den Ermittlungen auf einen möglichen Streit zwischen dem Ehepaar, den es unmittelbar vor dem Unfall zwischen den beiden gegeben haben könnte. Melissa soll Dennis vor dem Wohnhaus in einem Vorort von Adelaide an der Wegfahrt mit dem Auto hindern wollen. Dabei sei sie unter das Fahrzeug geraten.