Tirreno-Adriatico: Sprinter Bauhaus feiert Etappensieg

Bauhaus wurde in der entscheidenden Phase von seinem Teamkollegen Nikias Arndt (Buchholz) perfekt in Position gebracht und lag im verwinkelten Finale vorne. Für Bauhaus war es der 21. Sieg als Profi und der zweite bei Tirreno-Adriatico. 2022 hatte er die siebte Etappe beim "Rennen zwischen den Meeren" gewonnen.

Neue Helme für Vingegaard und Co.: UCI will Regeln prüfen

Am Donnerstag geht es über 207 anspruchsvolle Kilometer von Arrone nach Giulianova, am Freitag steht dann die schwere Etappe mit dem Anstieg nach San Giacomo an. Die Fernfahrt endet am Sonntag in San Benedetto del Tronto.