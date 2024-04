Bahnrad: Vogel nach Lungenembolie in Lebensgefahr

Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat nur mit viel Glück eine Lungenembolie überstanden. In der Nacht auf Samstag sei sie mit hohem Puls und Atemnot in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die 33-Jährige am Montag bei Instagram mit: „Ich hatte so viele Thromben in der Lunge, dass der Herzdruck schon gestiegen war und es lebensgefährlich wurde. Ein Tag mehr zu Hause wäre wohl mein letzter gewesen.“