Bora-hansgrohe-Kapitän Roglic gewinnt Baskenland-Auftakt

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den Auftakt der Baskenland-Rundfahrt gewonnen und seinen ersten Erfolg für das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe gefeiert. Der 34-Jährige fuhr am Ostermontag in 12:31 Minuten die klare Bestzeit im Auftaktzeitfahren in Irun.