Nach Favoriten-Aus: Schachmann greift nach Baskenland-Sieg

Radprofi Maximilian Schachmann hat am Tag nach dem fürchterlichen Massensturz mit mehreren Schwerverletzten den Sieg auf der vorletzten Etappe der Baskenland-Rundfahrt knapp verpasst, darf aber auf den Gesamterfolg hoffen. In Abwesenheit seines am Donnerstag ausgeschiedenen Teamkollegen Primoz Roglic kam der Berliner vom Team Bora-hansgrohe auf Platz drei und rückte in der Gesamtwertung auf den zweiten Rang vor.