Van Aerts Sturz hat Auswirkungen auf Klassiker Paris-Roubaix

Als Reaktion auf den schweren Sturz des belgischen Radstars Wout van Aert in der vergangenen Woche wollen die Organisatoren des Klassikers Paris-Roubaix am Sonntag die wohl gefährlichste Stelle des Rennens entschärfen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, soll vor der Einfahrt in die Kopfsteinpflaster-Passage des berühmt-berüchtigten Waldes von Arenberg eine Schikane eingebaut werden, um das Feld abzubremsen.