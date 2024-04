Tour de Romandie: Talent Lipowitz verpasst Podium knapp

Der Ulmer Radprofi Florian Lipowitz hat bei der Tour de Romandie auf der zweiten Etappe eine Podiumsplatzierung knapp verpasst. Der 23-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe musste erst kurz vor der Bergankunft nach 171 km von Fribourg nach Salvan/Les Marecottes in einer Ausreißergruppe das Spitzentrio um den belgischen Tagessieger und neuen Gesamtspitzenreiter Thibau Nys (Lidl-Trek) ziehen lassen.

An der Spitze des Rundfahrtklassements löste Nys den am Vortag siegreichen Franzosen Dorian Godon (Decathlon AG2R) als Träger des Gelben Trikots ab. Sein Vorsprung auf Godons italienischen Teamkollegen Andrea Vendrame beträgt vier Sekunden.

Die 77. Auflage der Romandie-Rundfahrt in der Schweiz endet nach fünf Etappen am Sonntag. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt nach dem zweiten Einzelzeitfahren voraussichtlich am Samstag auf dem fast 14 km langen Schlussanstieg des vierten Teilstücks.