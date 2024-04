Tour de Romandie: Zijlaard gewinnt Prolog - Arndt Achter

Der niederländische Radprofi Maikel Zijlaard hat den Prolog der Tour de Romandie gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Tudor Pro Cycling war am Dienstag im 2,28 km langen Auftaktzeitfahren in Payerne in 2:55,43 Minuten nicht zu schlagen. Der Australier Cameron Scott (+0:01 Minuten/Bahrain-Victorious) und der zweimalige Straßenweltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich (+0:02/Soudal Quick-Step) folgten auf den Plätzen zwei und drei.