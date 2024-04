Radsport-Horror: Nicht nur Brüche - Vingegaard auch an Lunge verletzt!

Tour-Sieger Jonas Vingegaard hat sich bei seinem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt stärker verletzt als bisher angenommen. Wie sein Team Visma - Lease a bike am Freitag mitteilte, erlitt der Däne zusätzlich zu einem gebrochenen Schlüsselbein sowie mehreren gebrochenen Rippen auch eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax.

Horror-Unfall erwischt nicht nur Vingegaard

Vingegaard war am Donnerstag auf der vierten Etappe wie Primoz Roglic, Remco Evenepoel und fünf weitere Fahrer rund 35 km vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Vingegaard rauschte mit hoher Geschwindigkeit in einen Betongraben.