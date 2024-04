Zwölf Tage nach Sturz: Vingegaard verlässt Klinik

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard ist zwölf Tage nach seinem schwerem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt aus dem Krankenhaus in Spanien entlassen worden. "Ich habe in den vergangenen Tagen so viel moralische Unterstützung erhalten", schrieb Vingegaard in den sozialen Medien: "Jetzt ist es an der Zeit, mich wieder völlig zu erholen."