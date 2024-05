Belgier Van Gils gewinnt Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) hat am Mittwoch die 61. Ausgabe des deutschen Radklassikers in Eschborn-Frankfurt für sich entschieden. In einem spannenden Schlusssprint einer 30-köpfigen Gruppe behielt der 24-jährige Belgier die Oberhand und kam nach 4:46:48 Stunden als Erster über die Ziellinie.