Legenden-Sohn beendet seine Karriere

Der deutsche Radprofi Rick Zabel hat sein Karriereende angekündigt. „Nach 13 Jahren als aktiver Profi endet diese Reise dieses Jahr“, sagte der 30-Jährige in einer Videobotschaft bei Instagram . Sein „Heimrennen“ Rund um Köln am 26. Mai werde sein letzter Wettkampf als Profi sein. Derzeit steht der Sohn des früheren Radstars Erik Zabel bei Israel-Premier Tech unter Vertrag.

„Es war eine geile Zeit“, resümierte Zabel. Für ihn sei es aber an der Zeit aufzuhören, er sei glücklich mit der Entscheidung. In seiner Karriere nahm Zabel jeweils viermal am Giro d‘Italia und der Tour de France Teil - ein Etappensieg gelang ihm dabei allerdings nie. In Zukunft wolle er dem Radsport „in anderen Positionen und Funktionen erhalten“ bleiben. Auf seine Karriere sei er „stolz“ und er freue sich auf neue „Abenteuer“.