Dauphine: Auftaktsieg für Däne Pedersen

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat die erste Etappe des Criterium du Dauphine gewonnen. Der 28-Jährige vom Lidl-Trek-Team setzte sich zum Auftakt der Tour-Generalprobe in Frankreich nach 172,5 km mit Start und Ziel in Saint-Pourcain-sur-Sioule in der Auvergne im Sprint vor dem Iren Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) und dem Franzosen Hugo Page (Intermarche-Wanty) durch.

Bis zum Finale am kommenden Sonntag stehen bei der Dauphine noch sieben Bergankünfte an, die erste am Montag nach 142 km auf dem Col de la Loge. Zudem wird am Mittwoch ein Einzelzeitfahren ausgetragen.