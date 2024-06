Dauphine: Cort gewinnt erste Bergankunft vor Roglic

Der dänische Radprofi Magnus Cort hat beim Criterium du Dauphine die erste Bergankunft gewonnen. Der 31-Jährige vom Uno-X-Team setzte sich am zweiten Tag des Härtetests für die Tour de France nach 142 km auf dem 1251 m hohen Col de la Loge in dichtem Nebel vor Tour-Mitfavorit Primoz Roglic (Slowenien/Bora-hansgrohe) und Matteo Jorgenson (USA/Team Visma - Lease a bike) durch.

Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step), wie Roglic mit großen Ambitionen bei der Tour, kam zeitgleich als 27. an. Erst 150 Meter vor dem Ziel hatte die Favoritengruppe im Franzosen Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) den letzten Ausreißer gestellt. Cort behielt im Sprint die Oberhand und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung von seinem Landsmann Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Roglic rückt im Klassement vor

Bis zum Finale am kommenden Sonntag stehen bei der Dauphine noch vier weitere Bergankünfte an, die nächste am Dienstag nach 181,7 km in Les Etables (1337 m). Am Mittwoch folgt ein Einzelzeitfahren.