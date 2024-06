Dauphine: Evenepoel im Zeitfahren an die Spitze

Der Belgier ist am Mittwoch Kampf gegen die Uhr nicht zu schlagen und steht auch im Klassement nun ganz oben.

Der Belgier ist am Mittwoch Kampf gegen die Uhr nicht zu schlagen und steht auch im Klassement nun ganz oben.

Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel hat beim Criterium du Dauphine den Kampf gegen die Uhr gewonnen und auf der vierten Etappe des Härtetests für die Tour de France erstmals die Muskeln spielen lassen. Der Belgier vom Team Soudal-Quick Step kam auf dem anspruchsvollen Hügel-Kurs über 34,4 km zwischen Saint-Germain-Laval und Neulisse nach 41:49 Minuten ins Ziel, damit übernahm er auch die Führung in der Gesamtwertung.

Der deutsche Zeitfahr-Meister Nils Politt (+2:28) kam nach einem Missgeschick nicht über Rang 22 hinaus. Der Kölner vom UAE Team Emirates bog fälschlicherweise rechts in eine Nebenstraße ein, musste umdrehen und verlor einige Sekunden. Der Kanadier Derek Gee (Israel-Premier Tech), der die Gesamtführung am Dienstag mit dem Sieg bei der zweiten Bergankunft übernommen hatte, wurde am Mittwoch Sechster (+1:24).