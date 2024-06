Lampaert gewinnt Suisse-Auftakt - Buchmann weit zurück

Der belgische Radprofi Yves Lampaert hat den Auftakt der 87. Tour de Suisse gewonnen. Der 31-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich beim kurzen Auftaktzeitfahren über 4,77 km in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz in 5:05,58 Minuten vor dem Schweizer Stefan Bisegger (EF Education-EasyPost) durch, der 3,18 Sekunden zurücklag.

Buchmann weit abgeschlagen

Die zweite Etappe führt am Montag über 177,3 km nach Regensdorf und bietet einige mittelschwere Steigungen. Die Rundfahrt wird am kommenden Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Villars-sur-Ollon abgeschlossen.

Tour de Suisse als Vorbereitung auf die Tour

Die Tour de Suisse ist neben der am Sonntag mit dem Sieg von Buchmanns Teamkollegen Primoz Roglic zu Ende gegangenen Dauphine das traditionelle Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 29. Juni in Florenz beginnt. Deutsche Sieger in der Schweiz waren Ludwig Geyer (1934), Hennes Junkermann (1959 und 1962) sowie Jan Ullrich (2004), dessen zweiter Erfolg 2006 annulliert wurde. Letzter Deutscher auf dem Podium war Tony Martin 2009.