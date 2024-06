Rad-DM: Politt gewinnt Einzelzeitfahren

Der deutsche Rad -Profi Nils Politt hat eine Woche vor dem Start der 111. Tour de France ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der 30-jährige Kölner gewann am Freitag das Einzelzeitfahren der deutschen Meisterschaften in Donaueschingen und wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr. Für Politt ist es der zweite DM-Titel im Kampf gegen die Uhr.

Politt verwies in 36:51,1 Minuten nach 30,6 km Maximilian Schachmann und Miguel Heidemann auf die Plätze. Das Meistertrikot wird Politt auch bei den beiden Einzelzeitfahren der Frankreich-Rundfahrt tragen, die am 29. Juni in Florenz startet. Beim Team UAE Emirates ist Politt als Helfer für den slowenischen Top-Favoriten Tadej Pogacar eingeplant.