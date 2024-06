Rad: Vingegaard-Team holt deutsches Juwel

Kings blickt bereits freudig auf die nächste Saison: „Das ist das beste Devo-Team in der U23-Kategorie, daher freue ich mich natürlich sehr, Teil dieser Mannschaft zu sein. Als Mitglied von Jegg-DJR habe ich in dieser Saison bereits einen großen Schritt in Sachen Professionalität gemacht. Ich denke, dadurch wird der Sprung in Richtung der U23-Klasse etwas kleiner. Aber mir ist klar, dass ich noch viel lernen muss.“