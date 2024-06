Radprofi Heßmann ab Juli wieder startberechtigt

Der nach einem positiven Dopingtest vorübergehend gesperrte deutsche Radprofi Michel Heßmann (23) darf bald wieder ins Renngeschehen eingreifen. Wie Heßmanns Anwalt am Freitag mitteilte, wird die viermonatige Sperre um drei Monate vorverlegt. Heßmann ist damit ab dem 22. Juli wieder berechtigt, aktiv in den Profiradsport zurückzukehren und an Wettkämpfen teilzunehmen.