Roglic steht bei der Dauphine vor dem Gesamtsieg

Primoz Roglic steht beim Criterium du Dauphine kurz vor dem Gesamtsieg. Der slowenische Radrennfahrer vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe gewann am Samstag die siebte Etappe des achttägigen Rennens und feierte damit seinen zweiten Tagessieg in Folge.

Die Schlussetappe führt das Fahrerfeld am Sonntag über 160,6 Kilometer von Thones hinauf auf das Plateu des Glieres. Das achttägige Etappenrennen wird größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen, es gilt als Generalprobe vor der Tour de France. Die Große Schleife beginnt am 29. Juni in Florenz.