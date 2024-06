Tour de Suisse: Yates Gesamtsieger vor Teamkollege Almeida

Die beiden Edelhelfer von Tadej Pogocar dominieren am ersten Todestag von Gino Mäder auch auf der Schlussetappe.

Am ersten Todestag von Gino Mäder haben die Edelhelfer von Tadej Pogacar den Doppelsieg bei der Tour de Suisse perfekt gemacht. Beim traditionellen Radsport-Härtetest zwei Wochen vor Beginn der Tour de France verteidigte der Brite Adam Yates vom UAE Team Emirates im abschließenden schweren Zeitfahren die Gesamtführung vor seinem portugiesischen Kollegen Joao Almeida.

In der Gesamtwertung lag Yates, Tour-Dritter von 2023, 22 Sekunden vor Almeida. Platz drei ging an Mattias Skjelmose (Dänemark/+3:02 Minuten) vom Team Lidl Trek, der den früheren Tour-Champion Egan Bernal (Kolumbien/+3:12 Minuten) auf der Schlussetappe noch vom Podest verdrängt hatte.

Gedenken an Gino Mäder

Gedacht wurde am Sonntag des im Vorjahr bei der Tour de Suisse auf der Abfahrt vom Albula-Pass fürchterlich gestürzten Schweizer Radprofis Mäder, der einen Tag später mit nur 26 Jahren im Krankenhaus von Chur gestorben war. "Ein Jahr schon ohne Dich, ein Jahr in der neuen Zeitrechnung, ein Jahr Schmerz", schrieb seine Mutter Sandra am Sonntag bei X.