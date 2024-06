Tour de Suisse: Yates übernimmt die Führung

Der Brite verpasst auf dem Gotthardpass knapp den Sieg, fährt von nun an aber in Gelb.

Yates geht mit Vorsprung in nächste Etappe

Yates, bei der Tour de France im Sommer die rechte Hand des slowenischen Topstars Tadej Pogacar, geht nun mit einem Vorsprung von 26 Sekunden in die fünfte Etappe am Donnerstag. Rang zwei teilen sich vorerst der Däne Mattias Skjelmose (Lidl–Trek) und Joao Almeida (UAE Emirates) aus Portugal.

Der Italiener Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), als Führender in das vierte Teilstück gegangen, stürzte auf etwa halbem Weg und verlor den Anschluss. Die Rundfahrt wird am Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Villars-sur-Ollon abgeschlossen.

Die Tour de Suisse ist neben der am vergangenen Sonntag mit dem Sieg von Bora-Profi Primoz Roglic zu Ende gegangenen Dauphine das traditionelle Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 29. Juni in Florenz beginnt. Deutsche Sieger in der Schweiz waren Ludwig Geyer (1934), Hennes Junkermann (1959 und 1962) sowie Jan Ullrich (2004), dessen zweiter Erfolg 2006 annulliert wurde. Letzter Deutscher auf dem Podium war Tony Martin 2009.