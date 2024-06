Youngster beherrschen Straßen-DM: Brenner siegt vor Lipowitz

In einem packenden Straßenrennen setzt sich der 21-Jährige im Südschwarzwald durch.

In einem packenden Straßenrennen setzt sich der 21-Jährige im Südschwarzwald durch.

Radtalent Marco Brenner hat sich bei der Straßen-DM in Bad Dürrheim erstmals den Meistertitel der Elite gesichert. Der 21 Jahre alte Augsburger setzte sich nach einem packenden Rennen mit 55 Sekunden Vorsprung auf den nur zwei Jahre älteren Florian Lipowitz (Ulm) durch. Dritter wurde in Kim Heiduk (24/Herrenberg) ein weiterer Youngster.

Seit 2015 hatte Bora die DM dominiert, nur 2016 (Andre Greipel) und 2020 (Marcel Meisen) war der Titel nicht an die deutsche Top-Mannschaft gegangen. Heiduk (Ineos Grenadiers) gewann den Sprint um Platz drei gegen Ben Zwiehoff (Essen/Bora).

Die favorisierten Routiniers hatten den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Nils Politt (Köln/UAE Team Emirates), der am Freitag seinen Zeitfahr-Titel erfolgreich verteidigt hatte, kam auf Platz 28 ins Ziel. Das DM-Double aus Straßenrennen und Kampf gegen die Uhr hat damit weiterhin noch kein Fahrer bei den Elite-Männern geschafft. Simon Geschke (Berlin/Cofidis), der am Jahresende seine Karriere beendet, wurde Zwölfter. "Ich wäre gerne vorne dabei gewesen, aber über 200 km kann man nicht jede Attacke mitgehen", sagte Geschke.