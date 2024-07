BMX-Freestyle: Müller verpasst olympisches Finale

Deutschlands Hoffnungsträgerin Kim Lea Müller hat das olympische Park-Finale im BMX-Freestyle verpasst. Die Remscheiderin erzielte am Dienstag in der Mittagshitze am Place de la Concorde in zwei Läufen durchschnittlich 77,95 Punkte - dies reichte nicht, um eines der neun Tickets für die Entscheidung am Mittwoch zu lösen.