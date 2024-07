Nach Drege-Tod: Schlussetappe der Österreich-Rundfahrt abgesagt

Nach dem tragischen Unfalltod des norwegischen Radprofis Andre Drege bei der Österreich-Rundfahrt ist die Schlussetappe am Sonntag über 143,8 km von Kufstein nach Kühtai abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Morgen mit. Stattdessen wird es auf Wunsch der Familie und des Teams eine neutralisierte Kondolenzfahrt zum Patscherkofel geben.

"Sie gibt der gesamten Radsportfamilie die Möglichkeit, das Geschehene zu verarbeiten und Andre Dreges Andenken zu ehren", wurde Tour-Direktor Thomas Pupp in einer Mitteilung zitiert. Die Kondolenzfahrt soll um 13.30 Uhr in Tulfes beginnen. Um 11.00 Uhr kommen die Fahrer in Kufstein für eine Schweigeminute sowie einen kurzen, neutralisierten Start zusammen.