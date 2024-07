Radsport: Meeus verlängert bei Red Bull-Bora-hansgrohe

Der 26-Jährige Jordi Meeus bleibt seinem Team treu und will mit der Mannschaft „weiterwachsen“.

Der belgische Radprofi Jordi Meeus (26) fährt auch in den kommenden Saisons für das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Das teilte der Rennstall am Dienstag mit. Der Sprinter hatte 2023 die prestigeträchtige Schlussetappe der Tour de France auf den Champs Elysees gewonnen, für die diesjährige Tour war er nicht berücksichtigt worden. Am Montag siegte er bei der Auftaktetappe der Tour de Wallonie.