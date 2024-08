Bahnrad: Weltrekord für Hausberger - Senska um Bronze

Maike Hausberger erlebt bei den Paralympics in Paris kuriose Minuten. Zwar stellt die Bahnradsportlerin zunächst einen Weltrekord auf, darf nun allerdings nicht um Gold fahren.

Bahnradsportlerin Maike Hausberger (Trier) hat bei den Paralympischen Spielen in der Einzelverfolgung über 3000 m in der Klasse C2 einen Weltrekord aufgestellt und fährt am Donnerstagnachmittag dennoch nur um Bronze.