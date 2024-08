Deutschland Tour: Milan schlägt auch in Heilbronn zu

Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat nach seinem Triumph im Prolog auch die erste Etappe der 39. Deutschland Tour gewonnen und damit die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Nach 176,3 km auf hügeligem Klassiker-Terrain zwischen Schweinfurt und Heilbronn war der 23 Jahre alte Topsprinter vom Team Lidl-Trek im Spurt klar der stärkste und setzte sich deutlich vor dem Belgier Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe) durch.

Mit Platz drei sorgte Max Kanter (Astana) für ein deutsches Topergebnis. Der junge Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) wurde Fünfter. Drei weitere deutsche Profis kamen in die Top 10, die Gastgeber-Nation präsentierte sich stark.

Die Deutschlandtour war 2018 vom französischen Tour-de-France-Veranstalter ASO nach einem Jahrzehnt Pause wiederbelebt worden. Die diesjährige Ausgabe endet am kommenden Sonntag nach 747,6 km in Saarbrücken. Die zweite Etappe führt am Donnerstag über 174,6 km von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd.