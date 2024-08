Polen: Bauhaus stürzt kurz vor dem Sprint - Merlier gewinnt

Radprofi Phil Bauhaus ist im Kampf um seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Polen-Rundfahrt durch einen Sturz gestoppt worden. Der Bocholter vom Bahrain-Victorious-Team wurde drei Kilometer vor dem Ziel der fünften Etappe in einen Unfall verwickelt, an dem auch der Däne Mads Pedersen (Lidl-Trek) beteiligt war. Der Sieg ging nach 187,6 Kilometern mit Start und Ziel in Kattowitz an Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Vingegaard führt in der Gesamtwertung

Der Kurs am Freitag führte in einer Schleife von und nach Kattowitz im Süden des Landes, dabei waren lediglich einige nicht kategorisierte Anstiege sowie eine Bergwertung der 3. Kategorie zu bewältigen. Am Samstag wird es nun noch einmal deutlich anspruchsvoller: Die sechste Etappe führt von Wadowice über 183,2 km zum Bukovina Resort, auf 937 Metern Höhe wird es dort eine Bergankunft geben. Die Tour durch Polen endet am Sonntag mit der siebten, überwiegend flachen Etappe in Krakau.