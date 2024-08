Polen: Bauhaus Zehnter im Sprint - Vingegaard weiter vorn

Der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard fährt weiter in Gelb.

Beim Tagessieg des Niederländers Olav Kooij verfehlte der Belgier Jordi Meeus auf Platz vier einen Podestplatz für seinen deutschen Red-Bull-Bora-hansgrohe-Stall noch knapper. Sein Teamkollege Maximilian Schachmann war am Donnerstag aus zunächst unbekannten Gründen nicht mehr am Start erschienen.

An der Spitze der Gesamtwertung ergaben sich aufgrund der Sprintankunft keine nennenswerten Änderungen. Spitzenreiter ist weiterhin der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark). Der Vorsprung des 27-Jährigen auf seinen italienischen Verfolger Diego Ulissi beträgt unverändert 19 Sekunden. Als bester Deutscher rangiert der Erbacher Jonas Rutsch vom EF-Education-EasyPost-Team mit fast elf Minuten Rückstand auf Platz 51.

Am Freitag ist erneut ein Sprint um den Sieg auf der fünften Etappe zu erwarten. Der 187,6 km lange Kurs rund um Kattowitz weist keinerlei erwähnenswerte Anstiege auf und bietet damit Fahrern mit schnellen Beinen beste Erfolgsaussichten. Die Tour durch Polen endet am Sonntag nach sieben Etappen in Krakau.