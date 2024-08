Polen-Rundfahrt: Dritter Tagessieg für Belgier Nys

Der Belgier Thibau Nys hat die vorletzte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen. Der 21-Jährige vom Team Lidl Trek setzte sich bei der Bergankunft am Bukovina Resort nach 183,2 Kilometern vor dem Italiener Diego Ulissi durch und feierte bereits seinen dritten Tagessieg. Ulissi vom UAE Team Emirates verkürzte in der Gesamtwertung als Zweiter dank einer Zeitgutschrift den Rückstand auf den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a bike) auf 13 Sekunden.

Phil Bauhaus vom Bahrain-Victorious-Team, der am Freitag seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de Pologne durch einen Sturz drei Kilometer vor dem Ziel verpasst hatte, kam auf dem deutlich anspruchsvolleren sechsten Teilstück am Samstag von Wadowice auf die Zielankunft in 937 Metern Höhe als 130. ins Ziel. Die Rundfahrt durch Polen endet am Sonntag mit der siebten, überwiegend flachen Etappe in Krakau.