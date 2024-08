Polen-Rundfahrt: Guter Start für Vingegaard

Der dänische Radsport-Superstar Jonas Vingegaard hat beim Auftakt der Polen-Rundfahrt nur knapp den Etappensieg verpasst. Beim Erfolg des Belgiers Thibau Nys (Lidl-Trek) nach 156 Kilometern von Breslau nach Karpacz belegte der Tour-Zweite den vierten Platz. Am Ende fehlten Vingegaard sechs Sekunden zur Spitze.

Die deutschen Radprofis spielten im Kampf um den Etappensieg keine Rolle. Maximilian Schachmann (Berlin/Red Bull-Bora-hansgrohe), zuletzt noch bei den Olympischen Spielen in Paris im Einsatz, belegte mit einem Rückstand von 1:24 Minuten Platz 38. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Krakau.