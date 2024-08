Polen-Rundfahrt: Vingegaard behauptet Spitze - Nys gewinnt

Hinter dem belgischen Sieger komplettierten Diego Ulissi (Italien/UAE Team Emirates) und Vingegaards Teamkollege Wilco Keldermann nach 156,5 km in Richtung tschechischer Grenze das Podium. Für Nys war es bereits der zweite Tagessieg in Polen, schon die erste Etappe hatte der 21-Jährige gewonnen.

In der Gesamtwertung liegt Vingegaard nun 19 Sekunden vor Ulissi, eine Sekunde dahinter folgt Keldermann. Am Donnerstag geht es mit einer 195,3 km langen Etappe von Kudowa-Zdroj nach Prudnik weiter. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Krakau.