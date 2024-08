Rad: Hirschi gewinnt im Baskenland - Vingegaard ohne Chance

Eine Enttäuschung erlebte Jonas Vingegaard, der erstmals seit seinem zweiten Platz bei der Tour de France wieder an den Start ging. Nach 196 von 236 Kilometern im Baskenland musste der Däne an einem Anstieg abreißen lassen. Vingegaard hatte vor dem Rennen angekündigt, um dem Sieg mitfahren zu wollen.

Vorjahressieger Remco Evenepoel (Belgien), der bei den Olympischen Spielen in Paris sowohl im Straßenrennen als auch beim Zeitfahren Gold geholt hatte, war nicht am Start. Seine Startnummer 1 erbte Alaphilippe, der sieben Tage nach seinem elften Platz im olympischen Straßenrennen lange um den Sieg mitfuhr, 600 m vor dem Ziel aber von Hirschi stehen gelassen wurde. Rang drei ging an den Belgier Lennert Van Eetvelt von der Equipe Lotto Dstny.