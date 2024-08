Radsport: Deutschland Tour live bei ARD und ZDF

Die Deutschland Tour endet am 25. August in Saarbrücken.

Die Deutschland Tour der Radprofis (21. bis 25. August) wird auch in diesem Jahr täglich live von ARD und ZDF übertragen. Das teilten die öffentlich-rechtlichen Sender mit. Während das ZDF die Auftaktetappe von Schweinfurt nach Heilbronn und die dritte Etappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen zeigt, ist die zweite Etappe von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd und die Schlussetappe von Annweiler am Trifels mit Ziel in Saarbrücken in der ARD zu sehen.