Voigt lobt Deutschlandtour: "Das ist unsere Tour de France"

Der frühere Radstar Jens Voigt hat sich nach dem Start der Deutschlandtour sehr angetan vom wichtigsten deutschen Etappenrennen gezeigt und spricht sich für eine größere Version der Rundfahrt aus. "Deutschland ist ein sehr großes Land und wir haben sehr viele schöne Ecken, die man im Rahmen der Rundfahrt zeigen kann", sagte der 52-Jährige am Auftakttag der 39. Ausgabe in Schweinfurt.

"Die Deutschlandtour ist in einem kleineren Maßstab unsere Tour de France. In fünf Tagen vier Bundesländer zu besuchen, das ist sehr, sehr gut", sagte der einstige Ausreißerkönig Voigt: "Ich würde mir nur wünschen, dass wir noch fünf weitere Tage bekämen. So könnte man zum Beispiel in Hamburg starten und München enden."