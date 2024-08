Wechsel fix: Deutscher Bergspezialist Kämna hat neues Team

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna schließt sich zur kommenden Saison dem WorldTour-Rennstall Lidl-Trek an. Das teilten die US-Amerikaner am Donnerstag mit, nachdem der 27-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Team in Verbindung gebracht worden war. Kämna erhält einen Dreijahresvertrag.