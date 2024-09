Radsport EM: Politt und Walscheid verpassen Zeitfahr-Überraschung

SID 11.09.2024 • 17:54 Uhr Zum Auftakt der Straßenrad-EM haben Nils Politt und Max Walscheid das Podest verfehlt. Auch bei den Frauen bleibt eine große Überraschung aus.

Nils Politt und Max Walscheid haben zum Auftakt der Straßenrad-EM in Belgien eine Überraschung im Einzelzeitfahren deutlich verfehlt. Politt kam beim Triumph des Italieners Edoardo Affini als bester der zwei deutschen Fahrer auf den achtbaren siebten Rang (1:01 Minuten), Walscheid wurde auf der 31,3 Kilometer flachen Strecke von Heusden-Zolder nach Hasselt Zehnter (+1:13).

Affini, EM-Dritter von 2019, fuhr in 35:15,47 Minuten mit rund zehn Sekunden Vorsprung vor Ex-Europameister Stefan Küng aus der Schweiz zu seinem ersten EM-Titel im Einzelzeitfahren. Küng hatte am Sonntag das Abschluss-Zeitfahren der Vuelta deutlich vor Gesamtsieger Primoz Roglic gewonnen. Bronze ging an Affinis Landsmann Mattia Cattaneo (+0:20).

Einige der ganz großen Stars um Olympiasieger Remco Evenepoel sind bei den Titelkämpfen in der belgischen Provinz Limburg nicht am Start und konzentrieren sich auf die in eineinhalb Wochen stattfindenden Weltmeisterschaften vom 21. bis 29. September in Zürich.

Bei den Frauen war Weltmeisterin Lotte Kopecky bei ihrem Heimspiel nicht zu bezwingen. Die belgische Olympiadritte des Straßenrennens von Paris lag im Ziel in 39:00,79 Minuten beeindruckende 44 Sekunden vor Ex-Europameisterin Ellen van Dijk aus der Niederlande. Die Österreicherin Christina Schweinberger fuhr auf Platz drei (+1:03).

Kröger fährt auf Rang sieben

Mieke Kröger schaffte es dank einer starken zweiten Rennhälfte als beste Deutsche auf Rang sieben (+1:48) in die Top Ten, Lisa Klein wurde Elfte (+2:19). Marlen Reusser aus der Schweiz, die bei den vergangenen drei Ausgaben zu EM-Gold im Zeitfahren gefahren war, stand nicht am Start.

In den Junioren-Klassen durfte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Mittwoch bereits über die ersten Medaillen jubeln. Bei unangenehmen Witterungsbedingungen fuhr Antonia Niedermaier wie im Vorjahr die Silbermedaille im U23-Zeitfahren ein. Bei den Junioren schaffte es Talent Paul Fietzke im Kampf gegen die Uhr außerdem auf den dritten Rang.