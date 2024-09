Geschke lobt Lipowitz: "Wird noch einiges kommen"

Routinier Simon Geschke sieht großes Potenzial in Radprofi Florian Lipowitz.

Der deutsche Radprofi Simon Geschke traut Talent Florian Lipowitz eine weiterhin positive Entwicklung zu. "So, wie er bei der Vuelta gefahren ist, wird da noch einiges kommen in den nächsten Jahren", sagte Geschke dem SID vor dem WM-Straßenrennen in Zürich. Der 38-jährige Geschke, der seine Karriere Anfang Oktober beendet, und Lipowitz stehen im WM-Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR).