Lippert wird Vierte beim WM-Rennen in Zürich

Liane Lippert hat bei der Radsport-WM in Zürich eine Medaille im Zielsprint knapp verpasst. Beim Straßenrennen über 154,1 km, das vom Start an unter dem Eindruck des tragischen Todes der Schweizer Juniorin Muriel Furrer stand, kam Lippert auf Platz vier. Bei Dauerregen wiederholte die Belgierin Lotte Kopecky ihren Triumph vom vergangenen Jahr.

Das Rennen hatte in Uster mit einer Gedenkminute für die am Donnerstag gestürzte und am Samstag verstorbene Furrer begonnen. Ihre Schweizer Teamkolleginnen fuhren während des neutralen Starts geschlossen an der Spitze des Feldes. Kopecky gedachte auch in der Stunde ihres Sieges Furrer: "Wir haben alle während der Schweigeminute geweint. Ich widme ihr meinen Titel, der ist für sie", sagte die Olympiadritte von Paris.