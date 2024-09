Medaille verpasst! Blutiges Drama um Radsport-Star

Blutüberströmt und schmutzig fuhr der australische Rad-Star Jay Vine am Sonntag nach 46,1 Kilometern über die Ziellinie des WM-Einzelzeitfahrens in Zürich . Mit einer Zeit von 54:26 Minuten landete Vine 1:24 Minuten hinter dem mehrmaligen Champion Remco Evenepoel auf Rang fünf und verpasste die Bronzemedaille um lediglich 30 Sekunden.

„Es ist herzzerreißend, daran zu denken, was hätte sein können“, schrieb Vine anschließend bei Instagram und erklärte: „Ein dummer Fehler in einem nicht technischen Abschnitt der Strecke hat mich möglicherweise die Bronzemedaille gekostet. Ich fuhr einfach schneller in eine Kurve als bei der Streckenaufklärung und hatte keine Straße mehr. So einfach ist das.“