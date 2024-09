Rad-EM: Belgier Merlier gewinnt Straßenrennen

Die deutsche Mannschaft belohnte sich damit nicht für ein aktives Rennen. Immer wieder präsentierten sich die BDR-Starter an der Spitze, mal führte Nils Politt das Feld über eine Kopfsteinpflasterpassage, mal sprang Jonas Rutsch in eine Fluchtgruppe.

Belgien zeigt Sprintstärke

Vor allem die Italiener, die in Jonathan Milan einen heißen Sieganwärter in den Reihen hatten, verhinderten in der Nachführarbeit einen Fluchterfolg und erzwangen eine Sprintentscheidung. Dort spielte Belgien seine Karten am besten aus und feierte ausgelassen den angepeilten Triumph.