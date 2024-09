Rad-WM: Deutsche Mixed-Team-Staffel fährt zu Silber

Bei der Straßenrad-WM in Zürich ist die deutsche Mixed-Team-Staffel nur hauchdünn an der Goldmedaille vorbeigeschrammt. Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier, Maximilian Schachmann, Miguel Heidemann und Marco Brenner mussten sich in der Schweiz im 53,7 km langen Mannschaftszeitfahren lediglich Australien geschlagen geben, im Ziel fehlten ganze 85 Hundertstelsekunden zum Sieg.