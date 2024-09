Rad-WM: Geschke sieht deutsches Team als Außenseiter

SID 26.09.2024 • 10:58 Uhr Die Favoritenrolle beim Straßenrennen der WM in Zürich haben für Simon Geschke andere Teams. Die Stärke der deutschen Mannschaft liegt in der Breite.

Radprofi Simon Geschke sieht die deutsche Auswahl beim Straßenrennen der WM in Zürich am Sonntag in einer Außenseiterrolle. "Wir haben ein gutes Team, aber uns fehlt ein bisschen der, der da wirklich ganz vorne mit reinfahren kann. Ganz vorne ist für mich Podium, da sehe ich jetzt von uns keinen", sagte Geschke dem SID: "Unsere Stärke liegt in der Breite."

Das begehrte Regenbogentrikot wird am Sonntag nach 273,9 km vergeben. Der Kurs mit Start in Winterthur ist anspruchsvoll, mehr als 4000 Höhenmeter sind zu bewältigen. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) schickt neben Geschke auch Marco Brenner, Georg Steinhauser, Maximilian Schachmann, Georg Zimmermann und Florian Lipowitz, der zuletzt mit dem siebten Gesamtrang bei der Vuelta in Spanien auf sich aufmerksam gemacht hatte, ins Rennen.

"Wir sind nicht das Team, das das Rennen prägen muss. Das sind dann eher die Belgier und die Slowenen", sagte Geschke mit Blick auf die Top-Favoriten Remco Evenepoel und Tadej Pogacar. Geschke rechnet mit "einer Art Ausscheidungsfahren. Auf dem Kurs ist glaube ich nicht viel mit Taktiererei", sagte Geschke.