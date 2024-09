Rad-WM: U23-Titel für Niedermaier

Antonia Niedermaier hält bei der Rad-WM in Zürich mit den Besten mit. In der U23-Klasse ist sie nicht zu schlagen.

Antonia Niedermaier hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen erfolgreichen Start in die Straßenrad-WM in Zürich beschert. Die 21-Jährige aus Rosenheim belegte im Einzelzeitfahren am Sonntag einen starken vierten Platz und wurde damit wie im Vorjahr Weltmeisterin in der U23-Wertung. In der Schweiz gab es bei den Frauen ein gemeinsames Rennen mit getrennter Wertung für die U23 und die Elite.