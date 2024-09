Radsport: Degenkolb und Politt führen EM-Team an

Die beiden Klassiker-Asse John Degenkolb und Nils Politt führen das deutsche Aufgebot für die Straßenrad-EM in der kommenden Woche in Belgien an. Acht Starter darf der Bund Deutscher Radfahrer für das 220 km Straßenrennen am 15. September in der Provinz Limburg melden, das mit vielen kleinen Steigungen vor allem Politt liegen könnte.