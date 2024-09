Radsport-EM: Silber für deutsche Mixed-Staffel

Politt, der mit Jannik Steimle (Weilheim an der Teck) und Max Walscheid (Neuwied) die ersten 28,3 km absolvierte, schickte Lisa Klein (Saarbrücken), Franziska Koch (Mettmann) und Mieke Kröger (Bielefeld) mit einem Rückstand von 49 Sekunden auf den 24 km langen Abschnitt. Das war zu viel für das Trio, dem im Ziel 17 Sekunden für den Europameister-Titel fehlten. Am Ende freute sich das Sextett aber über Silber.

Bronze, das 2023 noch das deutsche Team gewonnen hatte, ging an Belgien, bei denen Einzel-Europameisterin Lotte Kopecky im Aufgebot fehlte. Einige der ganz großen Stars um Olympiasieger Remco Evenepoel sind bei den Titelkämpfen in der belgischen Provinz Limburg nicht am Start und konzentrieren sich auf die Weltmeisterschaften vom 21. bis 29. September in Zürich.