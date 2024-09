Trauer um Rad-Talent: Nachwuchsfahrerin stirbt nach WM-Drama

Die Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer ist einen Tag nach ihrem schweren Sturz bei der Straßenrad-WM in Zürich gestorben. Das gab der Weltverband UCI am Freitagnachmittag bekannt. Die 18-Jährige war am Donnerstag im Rennen der Juniorinnen zu Fall gekommen und hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.